Sueño cumplido: Maritza y Maribel ya viven en su nuevo hogar

Cargando...

La Paz, Bolivia

Sueño cumplido. Maritza junto a su hija Maribel lograron concretar uno de sus mayores sueños después de pasar de vivir en un estrecho quiosco en Chasquipampa de La Paz a un departamento amoblado en el municipio de Mecapaca, entregado por el Gobierno nacional.

La entrega de la vivienda se realizó la mañana del jueves. En la ocasión, madre e hija recorrieron su nuevo hogar acompañadas por el presidente del Estado, Luis Arce, quien cargó a la pequeña en brazo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

“Ya tengo una casa, que es un departamento, le agradezco mucho (al Presidente). Yo vivía en el quiosco y dormía ahí. También de casa en casa rebotaba y por eso le agradezco, porque voy a poder descansar y cubrir del frío a la niña”, expresó Maritza Mamani (22).

El nuevo hogar está ubicado en el condominio Pacha, del municipio Mecapaca, y forma parte de un programa de vivienda social, cuenta con tres dormitorios, cocina, dos baños, sala, comedor y una lavandería.

Cargando...

"Estamos contentos de haber cumplido con nuestro deber, por una parte; y segundo, de tener una familia contenta y feliz con su nuevo hogar. Hemos tratado de equipar lo que más hemos podido", dijo Arce

La conmovedora historia de Maritza y Maribel salió a la luz el pasado 27 de mayo, en el Día de la Madre. Allí se conoció que la joven madre junto a su hija –ambas albinas– vivían en un quiosco metálico de la calle 51 de Chasquipampa. Desde ese día el apoyo y muestras de cariño de la población y el Estado no se hicieron esperar.

“Estoy feliz, hermanos. Le agradezco al hermano presidente Luis Arce, junto con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y que Dios los bendiga”, manifestó Maritza Mamani, quien fue víctima de violencia doméstica y, por ello, debía vivir en un kiosko junto a su pequeña.

La joven madre cría sola a su pequeña luego de que se separara de su concubino, a quien lo recuerda con dolor porque ella era víctima de violencia.

Cargando...

"En la casa me agredía, me pegaba (…) te voy a matar me decía. vivía con ese trauma. Me daba pena, llegaba borracho, no me daba ni un centavo para comer", decía Maribel cuando se dio a conocer su historia.