Sujeto con pitas y apuntalado: Poste a punto de caer es un peligro para transeúntes y conductores

Cochabamba, Bolivia

Vecinos de la final Rubén Darío y 9 de Abril denunciaron que un poste está a punto de caer, en la zona de las cuadras, piden a personal de alumbrado público puedan dar solución. Señalaron que la base del poste está completamente oxidada y un poco destrozada, por lo que la estructura está inclinada, apenas sostenida con unas pitas.

Para evitar que caiga, colocaron unas tablas improvisadas para apuntalarlo, pero esto no garantiza nada, porque se sostiene de forma muy rudimentaria. Uno de los vecinos indicó que vehículos de carga pesada, suelen golpear postes y hasta árboles.

"Tenemos acá un poste que está a punto de caer, puede ocasionar accidentes. Nos comunicamos con alumbrado público, pero no vinieron. Llegó personal de Elfec pero indican que no les corresponde. Es una preocupación tuvimos que amarrarlo con una pititas, pero no es suficiente. El poste está apunto de caer, queremos evitar accidentes", declaró uno de los vecinos.