Sujeto disfrazado de mujer roció a su expareja con ácido en su rostro

Cargando...

La Paz

Un sujeto disfrazado de mujer ingresó este fin de semana a la oficina de su expareja para agredirla, le echó ácido en el rostro, y posteriormente se dio a la fuga.

Según las investigaciones, el hombre Francisco V., esperó que la víctima se quede sola en su oficina, ingresó y le roció ácido en su rostro, y en parte de su cabeza, le había manifestado a la mujer que, si no estaba con él, no sería de nadie.

“No sé porque me hizo tanto daño, si me quiere y me ama como él dice, eso es lo que él me decía, yo te amo de verdad, por qué no me dejó tranquila”, manifestó la víctima.

La mujer relató que llevaba más de dos años de relación, ella decidió terminar con él, cuando este sujeto mostró cambios radicales en su conducta, agresiones y celos, posteriormente él inicio una persecución con detalles, flores y regalos ya que pretendía regresar con ella, al no encontrar respuesta, este sujeto empezó a hostigarla.

“Ingresó y yo le pregunté quién es usted y luego me dijo no te acuerdas de mí, te hiciste la burla de mí. No recuerdo si sirvió o si ya estaba con el líquido en la mano, y me echó, yo me di la vuelta y el líquido cayó en mi cara y hacia atrás”, relató la víctima.

El rostro de la mujer se encuentra comprometido, le quedaron serias marcas que deberán ser atendidas por especialistas.

Cargando...

“Me celaba de todo y nada, y yo me di cuenta y llegó el momento en que dije yo me tengo que separar de esta persona y me tengo que alejar”, aseveró la víctima.

La familia de la víctima pide justicia, ella tiene 25 días de impedimento, el sujeto se encuentra prófugo, temen por la vida de la mujer, piden a las autoridades actuar pronto en el caso.