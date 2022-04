Sujetos golpearon y les cortaron la cara a dos jóvenes para robarles un celular

Cochabamba, Bolivia

Un hombre de 30 años fue golpeado por delincuentes y le cortaron la cara con un arma blanca. La víctima denunció que dos hombres y una mujer personas los interceptaron a él y a su amigo en la calle España, cerca a la medianoche del lunes.

"Forcejeamos un rato y de la nada vino otro sujeto por atrás. Pienso que tenía un puñal o algo porque directamente vino a mi cuello,me hizo una herida, luego me botó al piso, me empezaron a pegar. Me levanté y la chica vino directamente a mi cara porque el celular lo puse en mi axila, en mis brazos y me dijeron que suelte el celular. Mi amigo se levantó y pidió auxilio a los guardias y taxistas de ahí, pero nadie nos ayudó", develó el joven.