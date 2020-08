Tarija: Trabajadores ediles van al paro de 72 horas

A partir de estos martes trabajadores de Obras Públicas de la Alcaldía de Tarija inician un paro de 72 horas exigiendo la dotación de ropa de bioseguridad para prevenir contagiarse de coronavirus además del pago de un bono municipal.

"A partir de este martes iniciamos un paro de 72 horas por la no atención a las peticiones de los trabajadores municipales, por la insensibilidad del señor alcalde hacia los trabajadores. Estamos exigiendo la dotación de ropa de bioseguridad para prevenir el COVID-19 y la cancelación del bono municipal que se paga todos los años", aseveró el dirigente del sindicato, Walter Oropeza.

Inicialmente el sector ya cumplió con un paro de 48 sin embargo sus demandas aun no fueron atendidas por lo que decidieron radicalizar su medida de presión.

"Queremos que compren pruebas rápidas para los compañeros, porque muchos consultores en línea están cayendo y no tienen atención, han contratado cuatro médicos que no contestan sus teléfonos, no orientan”, aseguró el dirigente.