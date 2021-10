Taxista asesinado: “Su ex pareja amenazaba con matarlo” contaron los familiares

Cochabamba, Bolivia

El joven que encontrado sin vida en la cajuela de su vehículo en la zona de El Abra en Sacaba, fue identificado como Abraham Saravia Pardo de 26 años. Su cuerpo presentaba signos de violencia en el cuello y otras partes del cuerpo, estaba envuelto en una frazada, en baúl de su propio taxi.

Los familiares no encuentran consuelo para la tragedia que están viviendo, reconocieron el auto y pertenencias de Abraham durante esta jornada. Sospechan de la ex pareja del joven, quien constantemente le realizaba amenazas de muerte.

“Su ex novia lo amenazaba, cada vez le decía si no estás conmigo ‘te voy a matar’, sospechamos que ella ha sido (…) Hace dos meses se han separado, le acusaba de varias cosas su ex (…)”, contó un familiar.