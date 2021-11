Taxista cuenta que se salvó de ser ‘dopado’ en tres ocasiones

Cochabamba, Bolivia

Los conductores de taxi indican que se han incrementado los casos donde han sido “dopados”, con el objetivo de robarles sus vehículos. Un chofer relató las tres ocasiones que casi fue atracado.

Subimos a su motorizado y realizamos el recorrido que hace para conseguir pasajeros, mientras avanzamos comienza el relato. El pasado 2 de noviembre cuando el reloj marcaba las 22:00, subió una pasajera en la zona de la Maica, le pidió que la llevase a la Tamborada y a la avenida 6 de Agosto.

“Me sentí mareado de repente, traté de reaccionar y no pude, se me empezaron a dormir las manos, me empiezo a asustar y giro de golpe, no habían personas y lo única que habían eran las luces de un motel, ingresé para pedir ayuda, llegaron los móviles, yo estaba inconsciente, me desmayé”, dijo.