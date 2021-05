Taxista falleció por falta de oxígeno medicinal en su cuarto

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Don Víctor de 65 años falleció con coronavirus (Covid-19) en su cuarto por falta de oxígeno, de oficio taxista y vivía solo, sus amigos señalan que no pudo ser internado en un hospital por falta de espacio, esperan la llegada de su familia de La Paz.

Vivía en un cuarto en alquiler, lamentablemente no pudo acceder a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), debido al colapso en el sistema de salud, que se ha visto superado en esta tercera ola.

Su cuerpo sin vida fue encontrado en su pequeña habitación, estaba postrado sobre la cama y con la televisión prendida. Era atendido por una enfermera, mientras sus amigos buscaban cilindros de oxígeno sin resultados.

Cargando...

“Fue a cinco clínicas y no fue aceptada en ninguna. Fuimos a los hospitales y estaban llenos, no te reciben no miran si estas mal o si estas por morirte, nos dijeron no hay espacio, están perdiendo el tiempo”, contaron las amistades.

“A mí me dijo que ya no podía ni pararse, que ni sus ojos podía abrir. Me llamó en la madrugada, en vano vine con el móvil para quererlo llevar, ya no pude hacer más nada”, relató su compañera de trabajo.