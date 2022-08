Taxista que murió con diez puñaladas tiene como sospechosa principal a la ex concubina

La Paz

En las últimas horas en la ciudad de La Paz aprehendieron a la principal sospechosa de la muerte de un taxista en la zona Callapa, sector Valle de las Flores, donde fue encontrado sin vida y con más de diez puñaladas la semana pasada un chofer de radio taxi, se cree que los móviles de crimen son económicos, informó el fiscal Edwin Sarmiento.

“Procesando toda esa información, analizando toda esa información de forma conjunta, se ha podido establecer que esta es una muerte planificada, no es una muerte casual (…) lo que hace ver que es otro el móvil, tiene que ver con un tema económico pero no precisamente para robarle sus cosas, esto ha sido planificado por varias personas y dentro de esas personas, existe una que tiene un grado de participación fundamental en esta muerte, que no es la concubina, es la exconcubina”, explicó el fiscal.