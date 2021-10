“Tengo que hacer caso a los mayores y cerraba los ojos porque tenía miedo”, contó una niña que fue violada

Cochabamba, Bolivia

El estremecedor caso se conoció porque la abuela de la menor se amarró ayer a un pilar en puertas de la Alcaldía exigiendo justicia. “Señor Alcalde no encubran a los violadores, los niños sufren”, decía el cartel que sostenía.

Wilde D.R.M. es buscado por la presunta violación a su ahijada, la víctima de 12 años, habría sido agredida sexualmente desde sus cinco años. “Mi nieta se sentaba en las noches lloraba, no quería comer, ni estudiar”, contó la abuela.

“Un día reventó y dijo tengo que contar algo. Nos dijo que desde sus cinco años sufrió las violaciones, ahora me doy cuenta de todo, es un pedófilo. Lo que me rompió el corazón fue que nos dijo ¿Por qué me ha pasado esto? (…)”, contó la abuela paterna a la Red Uno.