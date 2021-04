Terrible denuncia ciudadana de un intento de secuestro

Cochabamba, Bolivia

Una usuaria de Facebook denunció un intento de secuestro dentro de un vehículo de transporte público, un trufi de la línea 130, el hecho ocurrió cuando se dirigía a su fuente laboral.

La víctima contó que subió al motorizado como todos los días, en la avenida América y Pando para ir a su trabajo. En un momento terminó siendo la única pasajera, el chófer le indicó que tomaría una ruta más corta, pero de repente ingresaron dos hombres.

“Le pedí bajar, pero no paró, me di cuenta que no me dejarían bajar, llegamos hasta la avenida Blanco Galindo y vieron a otra chica, exactamente en la rotonda de la Chola, pararon y dos de ellos bajaron con la intención de subir a la chica al auto. En ese momento con todas mis fuerzas salí del auto, uno de ellos se dio cuenta, pero logré soltarme y corrí (…)”, contó en su publicación.