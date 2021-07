Testigos no explican cómo Yenifer fue atropellada a 6 Km de la fiesta: Suspenden reconstrucción

Santa Cruz, Bolivia

La mañana de este viernes se tendría que haber llevado a cabo la audiencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos por el caso de Yenifer Torrico Ribera, la cual se suspendió por la ausencia de las autoridades encargadas del caso.

Richard Menacho (El Gringo) se constituyó en la Fiscalía junto a su abogado, Rolando Salvatierra, quien indica que su cliente se habría ido a dormir a las 10 de la noche luego de cenar y que posteriormente no supo nada de que había pasado con la víctima, así como aseguró desconocer la forma en que ella llegó hasta la carretera.

Sin embargo, José Nogales, abogado de la familia de la víctima, señala que hay demasiadas interrogantes que tienen que responder mientras avanzan las investigaciones.

Este jueves dos las personas conocidas de Yenifer Ribera, admitieron en su declaración informativa que estuvieron con la joven en las horas previas a su muerte: José María Velarde, que quien recogió a Yenifer en el hotel y la llevó hasta Portachuelo.

“Nos estamos presentando voluntariamente a decir lo que sabemos. Jamás me he escondido, he hablado con la familia y he estado presente en el velorio. Siempre dije que yo fui responsable de haberla invitado a salir a mi amiga”, declaró Velarde a la prensa.

El testimonio de Velarde no develó la gran cuestionante de cómo que Yenifer llegó hasta la carretera, aludiendo que se quedó dormido por los efectos del alcohol.

“Ella estaba con todos nosotros, lamentablemente unas amigas se vinieron antes a Santa Cruz y ella no quiso venirse, yo no aguanté, estábamos bebiendo, compartiendo desde la tarde con amigos. Me entré a dormir, la quise hacer dormir y no quiso dormir. Cuando despierto ya no estaba en la quinta”, fueron parte de las declaraciones del testigo.