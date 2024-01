“Tiene el intestino perforado”: Esposa del hombre apuñalado pide ayuda a la población

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un dramático hecho ocurrido el pasado lunes 1 de enero en la zona del quinto anillo de la Radial 27 (Barrio Ferbo), específicamente detrás del condominio “Dos hermanas”, un hombre fue brutalmente apuñalado por un ciudadano venezolano.

La víctima, actualmente en estado delicado, fue sometida a una cirugía de emergencia debido a una perforación en el intestino delgado causada por la agresión. Su esposa, visiblemente afectada, hizo un llamado urgente a la población para obtener ayuda económica que les permita adquirir medicamentos cruciales para la recuperación de su esposo.

“Él se encuentra bastante delicado, la herida del abdomen le ha perforado el intestino delgado, le han hecho una cirugía y ahora no se sabe si tienen que hacerle otra por la herida que tiene por dentro”, señaló la esposa del hombre. “Ahora él necesita ampollas, unas inyecciones que cuestan Bs 350 cada una y tiene que colocarse cada 12 horas”, agregó.

La mujer, además de expresar su preocupación por la salud de su esposo, exigió justicia: “No puede andar una persona así suelta, libre, imagínese el daño que le ha hecho. Son dos personas heridas, no es solamente una. El otro muchacho no es de acá, es beniano y no tiene familiares acá. Es un daño muy grande que ha causado este señor, y no puede andar caminando como si nada por la calle”.

La Policía continúa en la búsqueda del ciudadano venezolano responsable del ataque, mientras la familia de la víctima hace un llamado a la población para que colabore con información que conduzca a su captura.

Cargando...

Finalmente, la esposa concluyó su solicitud con un conmovedor llamado a la solidaridad: “Pedimos a las personas que lo conocen, a sus amistades, que puedan ayudarnos con un granito de arena para poder comprar las recetas y cubrir los gastos médicos que se han vuelto abrumadores en esta difícil situación”.