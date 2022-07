Torrico niega haber insultado a Eva Copa; afirma que es una forma de decir ‘loco, flaco, alto, gordo’

La Paz

El viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico negó este martes, que haya insultado a la alcaldesa Eva Copa, tras la frase vertida en el marco de la inauguración de la escuela de formación política del Movimiento al Socialismo (MAS) en El Alto, afirmó que lo manifestado es parte de una expresión común.

“Yo no insulte a nadie, no denigre a nadie, dije dos frases que no van directamente a la señora Eva Copa, están diciendo que yo le falte el respeto, no podría hacerlo, yo la respeto como alcaldesa y como amiga, es una forma de decir, como es loco, hola loco, alto, gordo”, manifestó Torrico.