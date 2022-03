Trabajadores municipales de Colcapirhua exigen el pago de sueldos adeudados hace 2 meses

Cochabamba, Bolivia

La mañana de este miércoles, trabajadores del Sindicato Municipal de Colcapirhua instalaron una protesta y una huelga en puertas de oficinas municipales para reclamar por la falta de pago de sus sueldos desde hace dos meses.

Aseguran que si no obtienen una respuesta favorable para su sector, radicalizarán las medidas de presión con bloqueos en la Av. Blanco Galindo y el tapiado de la Alcaldía y el Concejo. Por eso, dieron un plazo de 48 horas.

"Estamos armando el primer piquete de huelga con 8 personas, mañana se va a masificar y si no dan solución a estos dos puntos, el viernes vamos a tapiar la Alcaldía", agregó León.

Al respecto, la alcaldesa suplente Nelly Mayta deslindó responsabilidades y explicó que el pago de sueldos no se pudo realizar porque el Concejo Municipal demoró en autorizar su firma.

"Lamentablemente, no tenemos el acta firmada de la sesión en que se me nombró como Alcaldesa Suplente Temporal. Entonces, no hay la resolución y el banco exige, no es un invento mío, que debo cumplir con requisitos. Al no tener el acta de la sesión firmada por los concejales ni la resolución estoy atada de pies y manos, no puedo hacer nada", aseveró Mayta.