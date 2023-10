Tragedia en Tablas Monte: Adela Chambi es la cuarta víctima de la riada en Colomi

Cochabamba, Bolivia

La familia de Adela Chambi llegó hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para retirar el cuerpo de la joven de 27 años, que llegó al departamento para ser parte de un concierto de música cristiana.

La joven llegó desde Argentina, sus familiares la buscaron desesperadamente, los tíos no encontraban consuelo. Durante las primeras horas de la mañana confirmaron que era la cuarta víctima.

"Su mamá vive en Argentina junto a su hermano. Ella estaba de visita en mi casa, llegó para un concierto, me dijo que sabía cuidarse, me dijo que sabía cuidarse y que estaba con una agencia responsable (...) El nombre de mi sobrina es Adela Chambi de 27 años, su mamá me está llamando desde Argentina a cada momento y no sé qué decirle", dijo desesperado el tío de la joven desaparecida.