"Vi desaparecer a mi hermana ante mis ojos", contó Jocelin una de las sobrevivientes

Cochabamba, Bolivia

Una tragedia se registró este sábado 7 de octubre en horas de la tarde, cuando una lluvia cayó en el municipio de Colomi, un grupo turistas de 15 personas se encontraba recorriendo el sector de Tablas Monte, cuando una crecida inesperada del río llegó y los tomó por sorpresa, la fuerza del agua habría sido tal que arrastró a los visitantes y a los guías de un grupo, quedaron atrapados en el Cañón de Tuta Wallpas.

El terrible hecho se suscitó en el sector de Candelaria, Colomi, por el caudal del Río Jatun Mayu, cuatro personas terminaron perdiendo la vida. La policía dio a conocer la lista de personas fallecidas son dos varones y dos mujeres: Fabiola Nina Soliz, Brigitte Rocha Claure, Aaron Claure Guzmán y Vladimir Omar Velázquez Alejo.

Una de las sobrevivientes relató el momento en que vio a su hermana desaparecer frente a sus ojos, ambas son de Santa Cruz y llegaron para hacer ser parte del tour de aventura. Sorpresa y temor, fue lo que causó la crecida repentina del caudal, ya que aseguran que hace meses que no llovía.

"Realmente es muy doloroso para toda la familia, era un paseo que mi hermana anhelaba mucho, quizá se pudo evitar si los guías tenían más experiencia. Ese día estaba como nublado, había una tormenta, podíamos tener la opción de no entrar (...) Cuando bajamos del sendero comenzó a lloviznar, ya escuchaban los rayos que caían y era una lluvia que estaba lejana. Pero los guías no dijeron nada. Mi hermana estaba a mi lado, conmigo, entramos al cañón y llegamos a la cascada y los botes donde estábamos se voltearon, vi como mi hermana intentó agarrarse y no supe más de ella. Hasta que nos auxiliaron en la madrugada" , contó Jocelin, hermana de una las fallecidas.

Las familias de los fallecidos llegaron hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para retirar los cuerpos de los fallecidos. El grupo de turistas estaba compuesto por personas de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y dos bolivianos que llegaron desde Argentina. Al momento se conocer que dos personas continúan desaparecidas: Adela Chambi y Shirley Camacho Coca.

"Queremos saber cómo está Adela, su mamá vive en Argentina y su hermano. Ella estaba de visita en mi casa, llegó para un concierto, me dijo que sabía cuidarse, me dijo que sabía cuidarse y que estaba con una agencia responsable (...) El nombre de mi sobrina es Adela Chambi de 27 años, su mamá me está llamando desde Argentina a cada momento y no sé qué decirle", dijo desesperado el tío de la joven desaparecida.