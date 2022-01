27/01/2022 - 19:28

Comunidad

Transparencia revela que Julio Herbas era prestamista y realizó movimientos por más de Bs. 1.5 millones

La Alcaldía cruceña informó que Julio César Herbas realizó préstamos de $us. 100.000, $us. 75.000 y $us. 50.000 que monetizados equivalen a Bs. 1,5 millones. Pedirán que ese dinero sea depositado a una cuenta judicial