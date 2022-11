Transporte departamental advierte con bloquear la refinería de Palmasola

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz de la Sierra (Fedetrans), anunciaron con radicalizar sus medidas, desde este martes, 31 de octubre, no permitirán el ingreso ni salidas de camiones cisternas de la refinería de Palmasola, si la situación no cambia y no hay diálogo.

“Nosotros a partir de las 00:00 de este martes vamos a radicalizar nuestras medidas por esta situación (de paro indefinido y cerco)”, manifestó un dirigente.