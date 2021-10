Transporte público ratifica bloqueo y marcha para este miércoles en contra del BRT

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El dirigente del Transporte Público en Santa Cruz, Mario Guerrero, anunció que este miércoles 27 de octubre los choferes del transporte sindicalizado llevarán a cabo movilizaciones y bloqueos en contra del proyecto del BRT (Buses de Rápido Tránsito) y la Ley de Movilidad Urbana.

"No hemos llegado a un acuerdo porque el alcalde no atiende nuestro pedido, no queremos que vaya adelante el BRT, que quede nulo de hecho, lo mismo pasa con la Ley de Movilidad Urbana porque ha sido forzada desde la anterior gestión", dijo Guerrero en contacto con el equipo de prensa de Notivisión.

Señaló que las movilizaciones y bloqueos se realizarán "sólo en el primer anillo" por parte del transporte interprovincial, mientras que en el segundo y tercer anillo solo marchas.

"El BRT le hace mucho daño a Santa Cruz, esa obra no cumple con las especificaciones técnicas, viola el código de Santa Cruz, el ancho de carril debería medir 3/5 y mide 3.20. Esa obra no hay cómo la defiendan", sostuvo.

Cargando...

El dirigente aclaró que para este miércoles sí trabajarán, aunque no el 100% de los conductores.

La tarde del lunes 25 de octubre, el alcalde cruceño Jhonny Fernández mantuvo una reunión con los máximos dirigentes del transporte público de la ciudad para debatir algunas de las peticiones del sector referentes al BRT y la Ley de Movilidad Urbana.

El edil cruceño garantizó al sector transporte que la próxima semana realizará una nueva revisión de los informes y las conclusiones dadas en las mesas de trabajo para posteriormente elevar una propuesta al Concejo Municipal y que éste lo considere para su respectiva aprobación.