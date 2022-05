Tras fallido robo a un banco, delincuentes se llevan 80 cajas de cervezas

Cargando...

La Pa, Bolivia

La madrugada del martes, un grupo de delincuentes que pretendían robar en una pequeña microagencia de banco, sin embargo, al ser sorprendidos por las alarmas de seguridad, solo se pudieron llevar 80 cajas de cerveza y dinero de una vivienda particular.

El hecho ocurrió entre las 4:00 de la madrugada y 7:00 de la mañana del 10 de mayo, en un domicilio particular, ubicado en la avenida Litoral de El Alto.

La casa, que también alberga a un salón de eventos, cuenta con dos tiendas, una pequeña agencia bancaria y un negocio de venta de regalos.

Los asaltantes forzaron la puerta principal para ingresar al domicilio, no obstante, no lograron violentar la puerta de la entidad financiera, puesto que en ese ínterin sonó la alarma de seguridad y ante ese panorama, los antisociales decidieron huir del lugar, no sin antes sustraer todo lo que pudieron de la vivienda, reportó BTV.

Los malhechores robaron 80 cajas de cerveza, cinco garrafas y dinero. En tanto la Policía revisa las imágenes de las cámaras de la zona para dar con los asaltantes, según el reporte del canal estatal.