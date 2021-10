Tren Metropolitano: Manfred Reyes Villa asistirá a la reunión con el Gobierno

Cochabamba, Bolivia

El alcalde Manfred Reyes Villa, anunció su viaje a la ciudad de La Paz para asistir a la reunión con el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, en La Paz sobre el nuevo trazo de la línea amarilla del tren metropolitano y conocer cuál es el diseño final y la magnitud del impacto ambiental.

“Sí voy a viajar a La Paz, voy a estar allá para que no digan: No quiso venir. Yo no tengo problema de ir dónde sea mientras se trate de un proyecto que favorezca a Cochabamba”, declaró.