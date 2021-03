Tribunal rechaza apelación de Áñez contra su orden de aprehensión

Cargando...

La Paz, Bolivia

Nuevo revés judicial. La Sala Penal I del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó este viernes denegar la apelación que presentó Jeanine Añez y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en contra de la resolución de aprehensión con la cual se les privó de libertad por los conflictos sociales de 2019.

La defensa de los imputados argumentó que la resolución de aprehensión no cumple con elementos de sustento y que ni siquiera mencionan los nombres de las exautoridades en la relación de antecedentes ni se individualiza los hechos que fundamenten los tipos penales.

En una audiencia que se extendió por al menos tres horas y que contó con la exposición de los dos abogados de los imputados, Ariel Coronado y Armando Mejía, quienes expusieron los agravios, intentando demostrar que las exautoridades fueron detenidas de forma irregular, porque el mandamiento de apremio no contenía ni siquiera los nombres de los investigados.

“No es suficiente citar elementos de convicción y luego transcribir lo tipos penales. Lo que se tenía que hacer en el mandamiento de aprehensión era fundamentar porqué motivo el tipo penal concurre en los ahora tres imputados. El mandamiento de aprehensión no contiene ninguna fundamentación en relación a los tipos penales”, dijo Coronado.

En la parte contraria, la Fiscalía, Procuraduría, Ministerio de Gobierno y el abogado de la denunciante Lidia Patty aseguraron que se cumple con los preceptos del Código de Procedimiento Penal.

La audiencia El vocal César Portocarrero indicó que realizado el análisis se estableció que la resolución de aprehensión cuenta con la debida fundamentación fáctica y jurídica.

En ese marco, el Tribunal declaró improcedente el pedido de los imputados y confirmó la resolución de aprehensión.

Antes de conocerse la decisión, Añez manifestó su reclamo en la audiencia virtual debido a que había tratado de ingresar con anterioridad a la reunión, pero era excluida en reiteradas oportunidades. Manifestó que es una falta de respeto.

“No se me permitió ingresar a esta audiencia, estamos pendientes desde las 10:55, pero de manera recurrente nos sacaban de la reunión, no sabemos si por mala fe. Que conste en acá que yo estaba acá, pendiente, me parece una falta de respeto que hagan eso”, lamentó.

Añez, Coímbra y Guzmán se encuentran con detención preventiva de seis meses, acusados por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.