Trump cree que lo de Beirut fue un ataque bomba

EEUU

La explosión en Beirut que las autoridades libanesas atribuyeron a un cargamento de nitrato de amonio fue en realidad un "ataque" con "algún tipo de bomba", advirtió el presidente Donald Trump.

"Parece un ataque espantoso", afirmó Trump en rueda de prensa al referirse a la explosión de este martes en el puerto de Beirut que ha dejado al menos 63 muertos y más de 3.000 heridos que tienen colapsados los hospitales de la capital libanesa.

"Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y ellos parecen sentir que lo fue (un ataque). Esto no fue un suceso tipo una explosión industrial", prosiguió el presidente, contradiciendo así la versión de las autoridades locales. "Esto parece que fue, según ellos (los generales), lo sabrán mejor que yo, pero parece que piensan que fue un ataque, fue algún tipo de bomba", añadió.