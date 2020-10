TSE: El cómputo del extranjero iniciará a las 17:00 y conteo departamental a las 18:00 horas

Cargando...

Dando cumplimiento a sus actividades marcadas durante el día de elecciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzará a las 17:00 horas el cómputo de los votos de todos los bolivianos en el exterior, precisamente en 29 de los 30 países habilitados. Mientras que el conteo del voto local, se realizará a partir de las 18:00 horas.

“A partir de las 17:00 el Tribunal Electoral inicia el cómputo de los votos en el exterior y a las 18:00 se instalan las salas departamentales para iniciar el cómputo regional, a esa misma hora se abre el sistema del cómputo oficial, esos datos son oficiales y definitivos”, manifestó el presidente del TSE, Salvador Romero.

Asimismo la autoridad electoral indicó que la población tiene acceso de forma irrestricta al recuento de votos en cualquier mesa del país, tomando fotografías o solamente observando, para para garantizar la transparencia del proceso.

“El acceso al conteo de votos en los recintos, en las aulas, es irrestricto para cualquier ciudadano, hacemos ese recordatorio para que no exista ningún impedimento para que cualquier ciudadano que desea pueda seguir el escrutinio, todos están autorizados para seguir el conteo de los votos”, dijo.

Cargando...

Finalmente Romero explicó que, no se dará un porcentaje 'tope' en cuanto al conteo de votos, por tanto, dijo: "no podemos decir un porcentaje eso no es medible, pero si infundiremos la mayor cantidad de datos posible, tomando en cuenta que el material electoral debe llegar físicamente a los tribunales departamentales para el conteo.