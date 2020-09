Cargando...

La Paz, Bolivia

El expresidente, Jorge Tuto Quiroga, anunció que, este miércoles, denunciará al exmandatario Evo Morales por la violación de los derechos humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Mañana (miércoles) obligaré a Evo Morales a responder por sus delitos de ejecuciones extrajudiciales, corrupción, exterminio y por su depravada y vergonzosa inmoralidad", afirmó Quiroga, durante un video difundido en su cuenta de Twitter (@tutoquiroga).

El miércoles, el expresidente realizará su intervención, a las 11.00 (hora Bolivia), en el cierre de las sesiones que realiza la Corte-IDH en calidad de amicus curiae (amigo de la Corte o amigo del tribunal), con el propósito de ofrecer su opinión sobre si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano.

El amicus curiae permite que terceros ajenos a un proceso ofrezcan opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, justificando su interés en su resolución final.

El proceso se desarrolla en ocasión del 137 Período Ordinario de Sesiones, que se realiza para recibir argumentos orales sobre la solicitud de opinión consultiva OC-28 presentada por la República de Colombia, en octubre de 2019.

En ese marco, se pidió la interpretación de la figura de la reelección indefinida, en la que se apoyaron los gobiernos de Venezuela y Nicaragua para prorrogarse en el poder.

En ese marco, el anterior gobierno consolidó esa disposición como una figura de un derecho a la reelección sin límite legal. Ante esa situación, se recurrió a la Corte IDH para hacer la respectiva consulta.

Quiroga destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconociera, el lunes, que la reelección indefinida no es un derecho humano y que las facultades políticas no son absolutas, pues tienen límites, porque implican un riesgo para las libertades y la democracia, luego de que esa organización no se pronunció sobre la reelección indefinida de Morales.