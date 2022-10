Uagrm: “Ante falta de condiciones para un dialogo se mantiene el paro del 22 de octubre”

Santa Cruz, Bolivia

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Reinerio Vargas, indicó que el paro Cívico no se levantará porque no se han dado las condiciones para poder ingresar a un diálogo y que la única solución para evitar el paro la derogación del decreto que prevé el censo para el año 2024.

“El paro no hay como modificarlo porque es un mandato de un cabildo y el cabildo fue el que determinó que el paro se realice desde las 00:00 de este 22 de octubre, siempre y cuando el Gobierno nacional no abrogue el Decreto Supremo 4760 y de una certeza de realizar el Censo el 2023, mientras tanto al no haber ninguna determinación esta ratificado y cerrado en lo absoluto”, expresó el vicerrector de la Uagrm.