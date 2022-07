Uagrm: Elecciones empañadas por enfrentamientos y denuncias de fraude

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Reclamos e incidentes se registraron durante el conteo de votos en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en la ciudad de Santa Cruz. Recordemos que este viernes los universitarios eligieron a sus delegados al ICU y la FUL.

Estudiantes de la carrera de Contaduría, denuncian irregularidades e incluso injerencias por parte de docentes durante la votación, “queremos que se anulen las elecciones, queremos un proceso justo”, dijo una universitaria.

De igual manera, un joven denunció agresiones por parte de un efectivo de la Policía, "me pateó, me tumbo al piso y me enmanilló como si fuera un delincuente".

Los jóvenes aseguraron que estas pruebas (videos) serán presentadas ante la Corte Electoral Universitaria.