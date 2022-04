"Un baldazo de agua fría": Cadepia observa incremento salarial anunciado por el Gobierno y COB

Cochabamba, Bolivia

Luego del anuncio del incremento de 3% al haber básico y 4% al salario mínimo, la Cámara departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva Cochabamba (Cadepia) asegura que les cayó como un "baldazo de agua fría".

"Nosotros esperábamos que el gobierno mantenga su palabra de que iba a ser 1.5%, que todavía podíamos haber aceptado, pese a que habíamos dicho que no existiese un incremento este año ni al salario mínimo, ni al haber básico. Pero, lastimosamente siempre es la Central Obrera Boliviana (COB) la que tiene la ultima palabra y pone los lineamientos en nuestro país y no así la razón", aseveró Luz Mary Zelaya, presidente de Cadepia.

La representante observó que con esta decisión se incrementará la informalidad, el contrabando y se afectará al crecimiento de las empresas establecidas en nuestro país que no tienen seguridad jurídica, ni condiciones para crecer.

"Es muy doloroso lo que pasa en nuestro país. Muchas empresas pasarán a la informalidad, algunas van a cerrar. Lo peor es que mucha gente será despedida y aumentará las filas del contrabando, vendiendo cosas que no son nuestras", agregó.

En ese sentido, pidió al Gobierno y a los dirigentes de la COB que defiendan la producción nacional y luchen contra el contrabando. Además, denunció que las reuniones entre el Gobierno y sectores no toman en cuenta a los pequeños y medianos productores.

Al respecto, el vocero presidencial, Jorge Richter, indicó que se hizo un análisis de la situación macroeconómica y fiscal del país, el contexto mundial del conflicto entre Rusia y Ucrania, la economía regional, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la situación de las empresas del estado, inversión pública, programas productivos, estabilidad de precios y las políticas de reactivación económica.

Transporte federado: "Gobierno debe fomentar a consumir lo nuestro"

El sector del Transporte Federado de Cochabamba también se pronunció sobre el tema del incremento y aseguró que, aunque les preocupa, era algo inevitable. Sin embargo, esperan que el anuncio venga acompañado de acciones que apoyen a la industria nacional.

"La canasta familiar ha ido subiendo en los últimos tiempos y eso no es un secreto para nadie. Los beneficios con créditos blandos e intereses bajos que se prometió a la pequeña industria y a la empresa ojala que haya sido efectivos . Si es así, hay que entender que el gobierno, en su momento, apoyo a este sector, no hay que olvidarse", dijo José Orellana, ejecutivo del Transporte Federado.

Sin embargo, observó que su sector no recibió apoyo de ningún tipo.

También esperan que el incremento salarial no repercuta en una escalada de precios de la canasta familiar.

"Hay varios vacíos en el accionar del gobierno, por ejemplo, quién controla la venta de autopartes o precio de los repuestos. Vamos a enviar una nota al ministro de Economía para que no haya esos vacíos ¿Qué se hace en resguardo del resto de la población que no tiene un salario?", comentó.

Comerciantes: "Si el mayorista sube el precio, tendremos que adecuarnos a esa situación"

Ronal Durán, dirigente del mercado La Pampa, indicó a su vez que no están de acuerdo con el incremento.

Comentó que, a causa de le guerra en Ucrania, "ya subieron los precios" de productos como aceite y azúcar.

"El mayorista automáticamente va a subir y nosotros tenemos que adecuarnos a esa situación. A los comerciantes minoristas nos tratan de especuladores, no lo somos. Estamos sobreviviendo los comerciantes. El sábado ya van a llegar productos con precios aumentados porque el flete va a subir y eso perjudica a todos ", añadió.

Transporte libre analiza elevar tarifa de pasajes

Dirigentes del transporte libre anunciaron que analizan un posible incremento a las tarifas de transporte.

"Este incremento no es la expectativa que teníamos. Todos somos obreros y el incremento debe ser para todos, no solo para un sector. Estamos saliendo de una crisis y el incremento no ayuda", indicó Mario Ramos, ejecutivo de transporte libre.