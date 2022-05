Un jaguar ataca a padre e hijo en una laguna en Pando

Pando

Dos pescadores fueron atacados por un jaguar en la comunidad de Trinidacito correspondiente al municipio de San Lorenzo del departamento de Pando. Ambos resultaron heridos del ataque y fueron trasladados a Riberalta-Beni para recibir atención médica.

Según la autoridad se han hecho las gestiones para que el traslado sea inmediato y para conseguir recursos económicos que les permita cubrir los gastos por la medicina para Rafael Fernández de 49 años y su hijo Alexander Fernández de 27 años.

El hecho sucedió a las 10 de la noche del viernes, ambos se dirigieron a una laguna que está a unos 20 minutos a pie de la comunidad para pescar. Mientras estaban en una canoa para colocar una fibra de pesca, el felino atacó por detrás al padre que cayó a la laguna, inmediatamente su hijo se lanzó sobre el jaguar con un machete.

“Le di tres machetazos y de repente me atacó mordiéndome la mano y no me aflojaba el dedo. Luchamos por más de media hora, me preocupaba mi padre porque no sabía nadar, le dije que se ponga sobre mi espalda para llegar a la orilla mientras luchábamos contra el tigre”, explicó en una entrevista con la página Chuturubí Noticias.