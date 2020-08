Un surfista atacado por un tiburón de 5 metros sobrevive dándole puñetazos

Cargando...

Australia

Un hombre logró sobrevivir tras ser atacado por un tiburón blanco de al menos unos cinco metros de largo, mientras estaba surfeando cerca de una playa de la localidad de Bunker Bay en Australia Occidental.

Se trata de Phil Mummert, de 28 años, él estaba sentado en su tabla cuando el tiburon saltó del agua y le mordió una pierna.

“Recuerdo que sentí la fuerza con la que el tiburón me golpeó y luego lo siguiente que recuerdo es estar en el agua y mi tabla rota por la mitad”, relato Mummert al sitio web especializado en surf Magic Seaweed.

El surfista conto que la parte delantera de su tabla estaba flotando en el agua, mientras la parte trasera estaba todavía atada a su pierna y se quedó entre el tiburón y él, así que la agarró con ambas manos e intentó metérsela en la boca.

“Entonces, en cuanto me di cuenta de lo que estaba pasando, mi primer instinto fue dejar ese pedazo de tabla en su boca porque pensé que si estaba mordiendo eso entonces no me estaba mordiendo a mí", señalo el joven surfista.

Según los testigos relataron que el hombre, además, le estaba dándole puñetazos al tiburón en la cabeza y la nariz.