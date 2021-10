Un trabajador de limpieza sería el presunto autor de abuso sexual en el Hospital del Norte

Cargando...

El doctor Aníbal Cruz, secretario de Salud de la alcaldía de Cochabamba, afirmó este martes, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que el acusado de abuso sexual, contra una menor de 17 años, en el Hospital del Norte de Cochabamba, no es parte del personal del nosocomio, sin embargo, agregó que fue contratado por una empresa externa encargada de la limpieza.



“Nosotros una vez que supimos la denuncia y la participación hemos colaborado a la policía y a los investigadores para dar la mayor cantidad de elementos, inicialmente tenemos las cámaras de filmación, donde se ve a este sujeto de limpieza, es una persona encargada de la limpieza de una empresa que se encuentra trabajando aproximadamente un mes y medio”, manifestó Cruz.



Por su parte el coronel Jhonny Corrales, comandante departamental de la Policía en Cochabamba, señaló, que tras la investigación se logró identificar, al presunto autor del abuso sexual, quien se hacía pasar por médico y enfermero.



“Este hecho que ha sido puesto en conocimiento de los administradores, genera que la policía se constituya inmediatamente en el lugar, se identifica rápidamente a quien podría ser el autor de estos actos ilícitos, y se procede con el arresto”, aseveró Corrales.



La autoridad policial afirmó que hay elementos contundentes en contra del acusado, quien este miércoles participará de su audiencia cautelar. Agregó que miembros del Slim, también están coadyuvando con la investigación del caso y dando ayuda a la joven abusada.



“Tenemos un caso contundente en el cual se ha trabajado, que es el caso del día domingo, ya que se hizo un abordaje psicológico a la víctima, obviamente este sujeto había procedido a los toques impúdicos, que hoy en día se constituye como abuso sexual”, detalló Corrales.



Según la denuncia una joven de 17 años habría sufrido toques impúdicos en el Hospital del Norte del departamento de Cochabamba, ella se encuentra en terapia intermedia recuperándose de Covid-19, el hecho se suscitó la madrugada del domingo donde una persona ingresó a su habitación, le tocó sus senos y sus partes íntimas. Sin embargó esta no sería la única denuncia, en la jornada se conoció la existencia de otra víctima.