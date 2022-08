"Una bomba de tiempo": Marañas de cables en los mercados y falta de extintores

Cochabamba, Bolivia

Una maraña de cables es lo que resalta al recorrer las calles del casco viejo de la ciudad. Lo que más llama la atención son las telarañas que cables visibles en el mercado La Pampa, esto se ha convertido en un peligro constante, donde ya se produjeron incendios de magnitud por cortos circuitos por las improvisadas conexiones eléctricas.

Pasaron tan sólo 24 horas del incendio registrado en el mercado 'Mutualista' en Santa Cruz, y en el populoso mercado 'La Pampa' dos casetas ardieron en llamas, todo se debió a trabajos clandestinos de soldadura realizados por una de las comerciantes.

Maraña de cables son un peligro constante. Fotos/José Flores/APG Maraña de cables son un peligro constante. Fotos/José Flores/APG Maraña de cables son un peligro constante. Fotos/José Flores/APG

Los cables totalmente enredados, incluso, están sobre las casetas. Sin embargo, también es un hecho que muchos vendedores aprovechan el caos del cableado para hacer conexiones clandestinas.

En el mercado La Pampa, las casetas están instaladas por rubros, pero ingresar al lugar es como recorrer laberintos. Allí se observan malas instalaciones de los medidores, hay cables sueltos.

¿Dónde están los extintores?

En el mercado 'La Pampa', uno de los más grande del departamento, hay pocos extintores, algunos vencidos (hace 5 años), otros con candados y a una altura de más de tres metros, inalcanzable al momento de una emergencia, esa es la situación del centro de abasto.

"Tenemos extintores, pero no nos percatamos si están bien" "Colocaron arriba para que no nos roben, están con candados", "No he visto extintores en nuestro pasillo", comentaron los comerciantes.