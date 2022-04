Una joven de 22 años intenta lanzarse del puente Viaducto

Cochabamba, Bolivia

A mediodía de este viernes, una joven de 22 años llegó a lo alto del puente del Viaducto e intentó lanzarse.

La decisión de quitarse la vida, según comentó a Red Uno, la tomó porque aún no se hizo justicia por el abuso sexual que sufrió el año pasado. Ya realizó la denuncia, pero no se tomó ninguna acción contra el agresor.

"Vine a este puente porque ya no aguanto mi situación, no se hace justicia, porque he sufrido una violación y mi papá vendió por dinero. Quiero que mi papá entre a la cárcel, él tiene la culpa de todo, porque a ese agresor lo está escondiendo", declaró.