Una menor de 14 años se encuentra desaparecida piden a la población ayudar en su búsqueda

El Alto

La madre de la menor, Lizeth Andrade, se encuentra afligida pide a la población ayudar en la búsqueda de su hija.

“Me siento desesperada como mamá porque ya la busque por todos lados, yo le dije a mi hija que íbamos a ir a la defensoría, hablaríamos con otras personas porque estaba tomando un mal comportamiento, ya me contestaba”, manifestó Andrade.

Nataly se llevó el celular de su abuelo desde donde le habría escrito a su madre, la adolescente supuestamente esta en Cochabamba trabajando, sin embargo la progenitora asegura que no es la forma de escribir de su hija.

“Me contesta pero no me dice nada, no hay bulla tampoco, es como si estuviera encerrada en algún lugar mi hija”, aseveró Andrade.