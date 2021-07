Una mujer estuvo secuestrada durante 23 años por su pareja

Argentina

Maria Eugenia, como quiso ser identificada la víctima, vivió el infierno en tierra tras estar secuestrada 23 años en la casa de su pareja en Rosario, Argentina.

Oscar Alberto Racco es un mecánico de 59 años que abusó sexualmente, golpeó y amenazó a su pareja durante más de dos décadas. El pasado martes fue acusado de privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre.

La fiscal de la Oficina de Violencia de Género , Luciana Vallarella, solicitó una pena de 18 años de cárcel para Racco.

La víctima confesó que durante los primeros cinco años de cautiverio, Racco la tuvo atada con una cadena a la cama. Era obligada a limpiar la casa y obligada a arrodillarse y rezar durante horas como penitencia por ser “mala persona y una prostituta”.

“Cuando él se iba, me dejaba encerrada. Una mañana me hizo levantar a barrer la vereda con él pero después entró porque fue al baño y no quería que yo estuviera en la casa cuando iba al baño. Escuché que abrió la ducha y mi sensación fue: ahora o nunca”, recordó la mujer en una entrevista para el medio local El Tres.