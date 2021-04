Una niña fue golpeada por su madre mientras pasaba clases por Zoom

Cargando...

Potosí, Bolivia

Una niña de aproximadamente seis años, fue golpeada por su madre con un 'chicote' conocido como "quinsa charaña", mientras pasaba clases virtuales.

El hecho que quedó grabado sin que se percate la maestra mientras la niña lloraba, se registró en la ciudad de Potosí entre miércoles y jueves de esta semana.

La Defensoría de la Niñez, tomó conocimiento del caso y ha recabado información para tomar acciones legales contra la progenitora que ya ha sido identificada, además de la Unidad Educativa por el uniforme que llevaba la niña

“Esto les causa trauma, nuestros niños están empezando a tener la enseñanza y esto a futuro, ¿en qué va a repercutir? En que la niña tenga un trauma. No puede ser posible que porque la niña no podía hacer un trabajo la madre tenga que golpearla de esa forma, no es la forma de corregir a nuestros niños”, explicó.

Cargando...

En un video, que reprodujo el diario El Potosí, se ve cómo la profesora explica a los niños las próximas tareas, mientras la madre agrede físicamente a la niña que llora desesperadamente.

Heredia agregó que están recabando mayor información para denunciar el caso ante la Fiscalía Departamental de Potosí para resguardar los derechos de la niña.