Una película biográfica de los “Bee Gees” está en camino

Hollywood, Estados Unidos

El tiempo de revivir la época disco está cada vez más cerca, pues según reportó el sitio especializado Deadline, este jueves Kenneth Branagh, el director nominado al Oscar por la película “Enrique V”, ha tomado las riendas de esta venidera película de la productora Paramount Pictures, que seguramente desmenuzará parte de la trayectoria musical de los Bee Gees, similar a lo hecho con Elton John en Rocketman.

Otra novedad en torno al proyecto es quién escribe el guion. Se trata del londinense Ben Elton, también novelista y libretista que ha concebido musicales escénicos como The Beautiful Game y We Will Rock You. Su más reciente crédito cinematográfico es el largometraje All Is True, dirigido y protagonizado por Branagh en el papel de William Shakespeare.

El reporte también garantiza que Barry Gibb, el único de los Bee Gees que aún vive, está muy involucrado en la cinta biográfica y fungirá como productor ejecutivo.

Queda por verse qué actores portarán los zapatos de aquellos hermanados músicos “Barry, Robin y Maurice Gibb” que saltaron a la fama en la década de los 70 por el soundtrack de la emblemática película Fiebre de sábado por la noche. Ahí figuran éxitos atemporales como “Stayin’ Alive”, “How Deep Is Your Love” y “Night Fever”.