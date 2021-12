Unidades de terapia intensiva están copadas, ya no hay más espacio

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El Servicio Departamental de Salud (SEDES) confirmó que las unidades de terapia intensiva (UTI) de los hospitales de referencia están copadas por pacientes infectados con Covid-19.

No hay espacio en el Hospital del Norte, Sur ni en el Viedma, de acuerdo con un informe de la responsable de la Secretaría de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado, indicó también que la mayoría de los pacientes no están vacunados contra el coronavirus, “Un 90% de los pacientes no están inmunizados”.

La autoridad explicó que, del total de pacientes que permanecen en cuidados intensivos, solo uno está inmunizado contra el coronavirus. Son en total 15 enfermos que luchan contra el coronavirus en esos tres establecimientos de salud.

El responsable de Vigilancia Epidemiológica del SEDES, Rubén Castillo, indicó ayer que hubo un incremento en 16% los casos de coronavirus en Cochabamba, respecto a la semana epidemiológica previa.

Entre los que dieron positivo el fin de semana había dos embarazadas, una de 31 años y la otra de 20. Ambas están estables. Además, alertó que, de los 12 fallecimientos con coronavirus acumulados durante la última semana, 10 no tenían registro de vacuna.