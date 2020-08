Uniformados interceptan a grupo de movilizados y desbloquean carretera en Samaipata

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Tras más de dos horas de enfrentamiento, la Policía logró acorralar e interceptar al grupo de bloqueadores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que mantenían cortada la carretera que une al municipio de Samaipata. La acción de los manifestantes se realizó en demanda que las elecciones generales se lleven a cabo el 6 de septiembre y no así el 18 de octubre.

Más de una decena de personas, entre mujeres, hombres y jóvenes, fueron neutralizados por los agentes policiales en la vía que conecta al lugar turístico El Fuerte, donde los movilizados se parapetaron para atacar con petardos, piedras y cachorros de dinamitas a los efectivos policiales y pobladores que se sumaron al desbloqueo.

Notivisión Santa Cruz acompañó el operativo policial y mediante las imágenes captadas por nuestro equipo de periodistas (Italo Flores y Sergio Herrera), quienes resultaron ilesos, se pudo evidenciar cómo los partidarios al MAS se valieron de hondas, de quemas de pastizales y cachorros de dinamitas, para esparcir a la Policía y ciudadanos, a fin de llegar hasta el pueblo.

Cargando...

En dichas imágenes, se observa al comandante de la Policía de Samaipata, coronel Marcelo Pacheco, dialogando con los bloqueadores ya arrestados, a quienes les pedían que se tranquilicen y que obedezcan las órdenes de la institución verde olivo.

"Yo los haré pasar. Nosotros estábamos llegando, a mí casi me secuestran, no me dejan pasar, tuve que escapar y con vos estábamos hablando", dice el coronel a uno de los dirigentes.

Cargando...

Tras el desbloqueo en este punto de la ciudad que era considerado uno de los más fuertes, aún no se tiene reportes de personas y efectivos policiales que hubieran sido heridos producto de la gresca.

Una vez que la Policía procedió al despeje de la calzada, los camiones que se encontraban varados lograron pasar transportando alimentos y verduras.