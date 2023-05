“Usaron la huella de mi papá al poco tiempo que falleció y borraron pruebas de su asesinato”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Familiares de los uniformados acribillados en el triple asesinato ocurrido en la comunidad El Cuchi, en el municipio de Porongo en Santa Cruz, denunciaron este martes 9 de mayo que la Policía recién entregó los celulares de los efectivos fallecidos después de 10 meses, y se dieron cuenta de que habían eliminado fotos y videos tomados el día del crimen.

El sargento mayor Eustaquio Olano, el sargento primero, Alfonso Chávez Flores y el voluntario del Gacip, José David Candia Orozco, fueron ejecutados a sangre fría. Ahora, sus familiares señalaron que la Policía eliminó datos de los celulares de los las víctimas, utilizando la huella dactilar del sargento fallecido para desbloquear el teléfono.

Según los denunciantes, acudieron a un experto en informática para corroborar qué había pasado con la información, y grande su sorpresa al descubrir que las imágenes y videos tomados el 21 de junio de 2022, día asesinato, fueron eliminados.

La familia de las víctimas exige justicia y pide que se investigue a fondo este hecho para que se haga justicia por el triple asesinato.

El padre de José David Candia señaló que su hijo tenía todo grabado el día del atroz crimen, y que ahora no aparecen en su teléfono celular. “Lo encontramos todo borrado, porque el día del asesinato yo le dije a mi hijo graba todo y de los que te están llamando, él grabó todo. Recién me han entregado el teléfono el 12 de marzo, no quería entregarlo la Policía porque decían que no sabían dónde estaba”, lamentó el progenitor.