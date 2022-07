Vacación de invierno: padres de familia y Sedes piden ampliación, DDE lo descarta

Cochabamba, Bolivia

Padres de familia de colegios particulares piden a las autoridades de educación la ampliación de una semana más en el descanso pedagógico. Caso contrario, piden que el retorno a clases sea 100% virtual debido al incremento de casos covid en el país y las bajas temperaturas.

"Nosotros nos reunimos de manera virtual a nivel nacional y pedimos que el ministro rectifique esta postura (de no ampliar). Primero, porque ya es una costumbre y por las bajas temperaturas que persisten en algunos departamentos mantener una semana más de vacación, ampliación. Inclusive se pidió a las autoridades que consideren que estamos con elevados casos de covid que se ha triplicado", indicó Ernesto Suárez, representante de padres de familia.

En ese sentido, dijo que hay preocupación en las familias y que se haga el esfuerzo de pasar clases virtuales ante las cifras de contagios en menores de edad.

"De no rectificarse el retorno o ampliación del descanso pedagógico tendríamos que volver el 18 de julio a una virtualidad del 100% por lo menos hasta que bajen los casos de covid ", agregó.

Además, enviarán una carta el ministerio de Educación y esperan ser escuchados en pro del bienestar de sus hijos.

"Los colegios particulares estamos preparado para trabajar a distancia porque tenemos cada unidad educativa plataforma propia, fibra óptica, los televisores en las aulas para compartir las clases semipresenciales, las computadoras, etc. Los profesores están plenamente capacitados", dijo al respecto el representante de Andecop, Genaro Durán.

Asimismo, en la Sala Situacional que se desarrollará este martes, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) propondrá la extensión de la vacación entre una a dos semanas más para reducir los índices de contagio en las unidades educativas, debido a la quinta ola de covid.

La propuesta se debe a que aun no se llegó al pico de la quinta ola.

Sin embargo, desde la Dirección Departamental de Educación (DDE) han descartado una ampliación del descanso pedagógico, luego de conversar con autoridades nacionales. Solo se podría modificar la modalidad de las clases.

"Se mantiene el inicio de las labores escolares en este segundo semestre a partir del lunes. No hay todavía ninguna disposición desde el ministerio de Educación. En la última reunión que sostuvimos a nivel nacional, el ministro había recomendado, en lo posible, mantener el calendario escolar fijado para esta gestión con solo dos semanas de descanso pedagógico. Se descarta la ampliación", afirmó Iván Villa, director de la DDE.

Hasta el viernes se analizará si las clases serán virtuales, semipresenciales o presenciales.

"No descartamos el inicio de las clases con la modalidad a distancia. Se analizará la situación. No queremos arriesgar la salud de nuestros estudiantes, pero tampoco modificar el calendario escolar porque al finalizar la gestión se presentan problemas y justificativos para no reponer las clases alargando una semana más", agregó.