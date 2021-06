Vacunados con Sputnik V en Bolivia podrían tener que reiniciar su inmunización

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El epidemiólogo Rodrigo Arce indicó que según estudios no hay conclusión certera sobre la combinación de las vacunas de diferentes laboratorios y explicó que la mezcla de inmunizantes podría aumentar los efectos secundarios en pacientes.

"Las vacunas de AstraZeneca y Moderna están en la lista de las vacunas que podrían mezclar con otro tipo, porque han mostrado una mejor respuesta inmune", declaró Arce.

En el caso de Bolivia, donde hay alerta porque se necesitan las segundas dosis de la Sputnik V, tendrían que ser reemplazadas por otra Pfizer o Sinopharm.

Por su parte, el doctor Luis Pablo Jauregui, sub director de la Caja Petrolera de Salud, indicó que no se tendrían complicaciones en caso de que se deba aplicar otra dosis que no sea la Sputnik V y detalló que se tendría que empezar desede cero con vacunas de otro laboratorio. El galeno aseguró que la mezclar de vacunas, generaría más inmunidad en el paciente.