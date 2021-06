Vacunas contra el Covid-19 sin usar expiran este mes

Cargando...

Con el ritmo de Covid-19 las vacunas desaceleración en los EE.UU. y persistente preocupación entre algunos acerca de la vacuna de Johnson & Johnson y un enlace a la formación de coágulos sanguíneos raros, un alto funcionario de la Casa Blanca insta a los gobernadores para consultar con la FDA, sobre la dosis que puede estar acercándose una fecha de vencimiento.

Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) , de los 303 millones de dosis de vacunas administradas, solo 11,2 millones de inyecciones han sido el golpe de Johnson & Johnson, a pesar de que se han administrado 21,4 millones. Varios estados han informado que quedan miles en los estantes.

"No hay forma de que a fines de junio no vayamos a vencer un par de miles", dijo al Wall Street Journal Danielle Hilborn, que supervisa las vacunas Covid-19 para McLaren Health Care Corp. en Michigan .

Hospitales, departamentos de salud de los estados y el gobierno federal de Estados Unidos están en una carrera para decidir qué hacer con millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 de Johnson & Johnson que expiran este mes, destacó The Wall Street Journal.

Por otro lado, Johnson & Johnson dijo que se estima que su vacuna se mantendrá estable durante dos años a -20 grados C, y un máximo de tres meses en refrigeración de rutina a temperaturas entre 2 grados C y 8 ​​grados C. Si bien la vida útil congelada se extiende a años, el producto se envía en contenedores que se mantienen entre 2 grados C y 8 ​​grados C, y no se debe volver a congelar, lo que significa que los estados tendrán aproximadamente 3 meses para distribuirlos.

En Ohio, el estado estima que la cantidad de dosis que se acercan a la expiración supera las 200.000, y no existe una forma legal para que el estado las redistribuya a otros estados o países que las necesiten.