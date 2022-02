Comerciantes del Correo instalan huelga en la plaza 14 de Septiembre

Cochabamba, Bolivia

En horas de la noche de este jueves, comerciantes del Correo instalaron una huelga de hambre en la plaza principal de Cochabamba.

Así, se instalaron cuatro carpas en la plaza, frente a la Alcaldía de Cochabamba, donde hombres y mujeres de distintas edades comenzaron con la medida de presión, acompañados de otros vendedores que portaban carteles.

"Hemos sido engañados cuatro meses. Nos dijeron que el traslado sería por tres semanas, pero con engaños nos quieren llevar a otro lado. No es dable el lugar donde nos quieren llevar, uno, porque solo es para 12 personas, no es para todos; dos, los vecinos de la OTB no quieren", reclamó uno de los comerciantes.