Vecinos se enfrentaron a golpes con cocaleros afines a Alanes y les exigen desalojar la zona

La Paz

Cocaleros afines a Arnold Alanes pretendían este lunes instalar nuevamente su mercado, esta vez en puertas de su sede que fue quemada la pasada semana en los enfrentamientos con el sector de Freddy Machicado, sin embargo, vecinos del sector muy molestos evitaron que se comercialice la hoja de coca en esa calle, y les exigieron que se retiren del lugar.

Vecinos afirman que no permitirán que los cocaleros nuevamente inicien sus ventas en la zona, ya que habrían evidenciado que el conflicto surge por capricho de su dirigente Arnold Alanes, ya que no tendría bases.

“Estos señores no entienden, son bien caprichosos, hemos visto que ese señor Alanes no tiene gente, no tiene bases y ahora está queriendo respaldarse con el Gobierno, eso no es justo queremos que se vayan, están haciendo mucho problema a la zona Villa El Carmen”, manifestó un vecino de la zona.