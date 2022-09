Vecinos mantienen bloqueo en K'ara K'ara y la Gobernación asegura que la responsabilidad es de la empresa

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Desde la mañana de este lunes, vecinos y dirigentes del distrito 15 bloquean el ingreso al relleno sanitario de K'ara K'ara, por lo que el recojo de basura en el Cercado está suspendido.

Su demanda es que la Gobernación les otorgue la ficha ambiental para proceder al cierre definitivo del botadero.

"Para nosotros no hay una atención, una respuesta. Este tema de la basura no es solo nuestro problema es a nivel Cercado. De una vez que den solución. De la Gobernación nada hasta hoy. Incluso hace 2 semanas hemos ido a buscar a la Gobernación, no hay respuesta ni a nuestra nota", aseguró el dirigente Félix Mamani.

Aseguran que hace dos semanas hicieron la solicitud y no recibieron respuesta de la dirección de Medio Ambiente.

Desde la Gobernación, señalan que es la empresa Colina S.R.L. que debe realizar el trámite de licencia ambiental y no los vecinos. En ese contexto, la empresa recién hizo la solicitud formal el viernes pasado.

Cargando...

"El trámite de la licencia ambiental lo hace la empresa. No es que nosotros otorgamos simplemente porque la empresa expresa su interés. La empresa tiene que certificarnos el emplazamiento con nota del municipio, tiene que demostrar que los cuerpos de agua no están cerca", informaron desde el Gobierno Departamental.

Además, el Gobernador Humberto Sánchez anticipó que no se reunirá con los manifestantes.

En horas de la noche, los manifestantes seguían en el lugar junto a promontorios de tierra y piedras. Aseguraron que ninguna autoridad se acercó o los contactó para dialogar. Por eso, anuncian seguir con el bloqueo e incluir a más personas.

"Hasta el momento no hay respuesta de las autoridades principales, ni del gobernador, ni de la Alcaldía. Seguimos. Hoy hemos estado aquí pacíficamente. También hemos estado como representantes de las OTB. Esta noche nosotros a las bases bajamos la información, seguramente mañana se va a masificar. Esto será hasta lograr que vengan las autoridades a explicarnos porque el tema de la basura no es de nosotros nomás, es a nivel Cercado, a nivel Cochabamba", indicó Félix Mamani, dirigente de la OTB de K'ara K'ara.

Respecto a la respuesta del Gobierno Departamental, en sentido de que la responsabilidad es de la empresa Colina, el dirigente comentó que es una forma de esquivar las demandas vecinales.

"Siempre se van a botar la pelotita entre unos y otros. Queremos que aquí delante de las de las bases, delante de nosotros, que se (explique) dónde está la falla si es la empresa o la Gobernación, la Alcaldía; que vengan a nuestro sector, que nos informen ambas instituciones", aseveró.

La basura empieza a acumularse

Cargando...

Paralelamente, la basura empezó a acumularse en los puntos verdes de la ciudad. Así, en la avenida Humboldt, la basura ha comenzado a amontonarse alrededor de los contenedores pues estos ya están llenos.

Desde EMSA, piden a los vecinos mantener la basura al interior de las casas hasta que se solucione el conflicto, al que califican como atentado a la salud pública.

"Lamentablemente estamos viviendo otro nuevo atentado contra la salud de la población cochabambina. Nos vemos impedidos de poder entrar al relleno de K'ara K'ara y dar el servicio que cotidianamente damos. Nos hemos visto perjudicados a partir del segundo turno de hoy, ya no se pudo ingresar para hacer el vaciado de los camiones. Por eso, no vamos a hacer el servicio de recolección debido a que los carros ya se llenaron y no tenemos dónde descargarlos. Mañana no vamos a dar el servicio. Pedimos a la población, hasta que este problema no se arregle, que no saque la basura, no la deje en las esquinas porque va a atentar contra la salud de todos los vecinos en las OTB que circulan cotidianamente. Es un perjuicio increíble que no lo hacen propiamente al alcalde o a la empresa, es a toda la ciudadanía en su conjunto", indicó el gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), Jorge Zambrana.

El funcionario informó que, diariamente, en el ingreso a K'ara K'ara donde se hace el pesaje, se tiene entre 630 a 650 toneladas en recolección de residuos sólidos.

Respuesta de las autoridades

El Gobernador Humberto Sánchez indicó que no se reunirá con los dirigentes del distrito 15, argumentó que la empresa Colina retrasa la documentación para la ficha ambiental porque el viernes recién entregó las observaciones para la categorización del relleno sanitario. En ese caso, no es responsabilidad ni de la Gobernación, ni de la Alcaldía, sino de Colina enteramente.

"El viernes nuevamente han hecho ingresar todas las observaciones para la categorización. Una vez que la secretaría de Medio Ambiente de la categorización, que puede ser 1, 2 o 3, no sabemos a cuál va a entrar. Si es categoría 1 o 2, tiene que haber la consulta pública porque se trata de un proyecto medioambiental", indicó Sánchez.

La autoridad dijo que no cederán a los chantajes de dirigentes. Esperan que la empresa cumpla con lo que le corresponde.

"Quienes son responsables de resolver el problema de la basura so los gobiernos municipales y la empresa Colina, que debe cumplir con todos los requisitos exigidos para obtener la categorización y después la licencia de funcionamiento. Que no confundan y que no utilicen a gente humilde para presionar. No vamos a aprobar si no cumple con todos los requisitos exigidos. Ni siquiera la alcaldía, es la empresa que debe hacer este trabajo. La alcaldía de Cochabamba hizo un contrato con Colina para que pueda trasladar y esta tiene que hacerlo", apuntó y pidió a los movilizados levantar su medida de presión.

A su vez, desde la Alcaldía indicaron que Colina no cumplió con la adenda quinta del contrato.

"Mandamos una carta, una intención de resolución de esa adenda quinta. Ellos tienen los 10 días para el descargo, para ver si logran la licencia ambiental. Entonces, vamos a tomar acciones. Así como uno tiene un plan A también tiene un plan B. Entonces estamos pensando, estamos dando el tiempo correspondiente. Legalmente, jurídicamente vamos a actuar", dijo el alcalde Manfred Reyes Villa.

El burgomaestre recordó que en su gestión pasada como alcalde inició el botadero y ahora le toca cerrarlo.

"Sí o sí le vamos a dar una solución al tema de la basura, porque eso no puede quedar así. El relleno, que yo lo he iniciado hace muchos años, donde no había un solo habitante, sin embargo, hoy ya es un problema, ya colapsado, esto ya debía haberse cambiado hace mucho tiempo, debería haberse trasladado hace muchos años. He tenido que retornar yo, que lo he colocado, voy a tener que sacar de ahí el relleno sanitario", agregó.

En respuesta, el dirigente de K'ara K'ara comentó que pareciera que no hay autoridades en el municipio o el departamento.

"Como un dirigentes hemos ido tres veces desde hace dos semanas. Incluso hemos mandado al gobernador pidiendo audiencia, pero no nos da. Se botan la pelotita. Por eso, ya hemos tomado la decisión que vengan las autoridades de la Alcaldía, el gobernador y también la empresa que esté presente. Hemos ido como distrito a hacer seguimiento a todas las informaciones. Sabemos que esa ficha ambiental se ha hecho hace tres meses antes de que se ha hecho el trámite, pero sin embargo hasta el momento no hay nada. Nosotros sí o sí vamos a pedir que esté en el sector", dijo Mamani.

La Gobernación solicita a la empresa Colina S.R.L. cumplir con la entrega de la documentación para emitir el proceso de categorización y la licencia ambiental. El trámite se comenzó recién el 16 de septiembre, cuando se presentaron las observaciones a la empresa Colina y todavía no han hecho conocer sus documentos para que se traslade el relleno sanitario al sector de Sacabamba.