Velan el cuerpo de Santiago, murió atropellado por un micro

Cochabamba, Bolivia

Con profundo dolor velan los restos de Santiago Chambi Guzmán, el niño de dos años estaba a punto de cumplir tres, fue atropellado por un micro en el barrio “10 de Diciembre” en la zona de Pacata Alta. El conductor se dio a la fuga, pero la policía logró aprehenderlo y retener el vehículo, la familia pide justicia.

Falleció tras ser impactado por un micro de la línea “U”, los vecinos denunciaron que el conductor no brindó auxilio al menor y quiso eludir su responsabilidad, el conductor fue aprehendiendo en inmediaciones de la avenida Melchor Pérez de Olguín y se encuentra en celdas policiales.

“Que me devuelvan a mi niño, no le deseo esto a nadie, el maldito se escapó, me lo botó a mi niño como cualquier cosa. ¡Sólo quiero justicia para mi niño, era un angelito! ¡Sé que estas escuchando, me los vas a pagar! ¿Cómo te escapaste?”, fueron las palabras desconsoladas de la madre de Santiago.