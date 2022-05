Viajaba en flota de Santa Cruz a Cochabamba, fue al baño en El Sillar y llegó muerto

Cochabamba, Bolivia

Un hombre de aproximadamente 30 años, que viajaba desde Santa Cruz a Cochabamba, llegó muerto a la Terminal de Buses.

La flota Expreso Santa Cruz arribó a las 5 de la mañana de este martes. Fue el chofer que se dio cuenta que el ahora fallecido no se movía cuando todos los pasajeros ya habían salido. Entonces, llamó al personal de seguridad y médico de la Terminal.

El hombre permanecía en su asiento junto a una botella de agua y una bolsa de pan.

El doctor encargado del consultorio médico del lugar indicó que al examen físico, el hombre no presentaba signos vitales.

"No se evidencia signos de violencia. Ya presenta cierto grado de rigidez, presumimos que fue una hora y media a dos antes del ingreso a la Terminal" , informó el galeno.

Según comentaron otros pasajeros, el fallecido estaba con bastante tos. Cuando el bus se encontraba por el sector de El Sillar, habría pedido que pare para ir al baño y luego volvió a subir sin ningún problema.

A su vez, el conductor comentó que el hombre se había cambiado de asiento, estaba en la primera fila y luego se pasó a la última.

"Me pidió baño. 'Voy a hacer el dos', me dijo. Se lo he parado en El Sillar. Ha bajado caminando, ahí se agachó, estuvo un rato y volvió a subir. Parecía borracho, tal vez estaba tomando, a veces viajan tomando", detalló el chofer y añadió que ningún pasajero le dijo nada.