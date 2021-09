Viceministra de Comunicación repudió la agresión en contra de la labor periodística

Cargando...

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reafirmó este martes su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y repudió todo tipo de agresión que vaya en contra de la labor periodística en el país.

Así lo demostró al manifestarse sobre dos hechos específicos ocurridos esta semana en contra de periodistas que sufrieron agresiones en La Paz y Cochabamba por cumplir con sus labores.

La viceministra llegó este martes hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para gestionar la libertad del periodista Carlos Quisbert, quien fue arrestado esta jornada por la Policía Boliviana, cuando cubría el conflicto de cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en La Paz.

“Los trabajadores de la prensa tienen las garantías para realizar su trabajo y eso es lo que estamos haciendo. Repudiamos todo tipo de agresión, insisto, venga de donde venga, no estamos de acuerdo con ello, lo hemos demostrado desde el primer día. Nosotros no criminalizamos la libertad de expresión, nosotros no criminalizamos el ejercicio de los trabajadores de la prensa. Ese es el objetivo y el compañero ya se encuentra en libertad en este momento”, aseguró la autoridad gubernamental.

Cargando...

El Artículo 106 de la Constitución Política del Estado determina que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información y que, además, garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación, a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa.

“Hemos señalado en muchas oportunidades que el trabajo periodístico debe respetarse, lo reconocemos. Esa es la libertad de expresión. Eso es estar en un país con democracia y lamentamos las agresiones que se puedan generar contra los trabajadores de la prensa venga de donde venga. Repudiamos ese tipo de acciones”, indicó la Viceministra de Comunicación.